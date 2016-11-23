زحام مرورى بسبب إنقلاب سيارة نقل أمام سجن 15 مايو بمحور الأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

تسبب انقلاب سيارة نقل أمام سجن 15 مايو أعلى طريق الأوتوستراد، إلى توقف حركة المرور للمتجهة من حلوان إلى مناطق وسط البلد.

كما توقفت حركة المرورللمتجهة من مدينة السندباد وفى طريقه الى كوبرى الهايكستب بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغاً من غرفة النجدة بحادث مرورى بطريق الأوتوستراد ، وآخر بطريق الاسماعيلية الصحراوى، وعلى الفور أمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان الحادثين لإزالة الحطام، وتسيير الحركة المرورية.

وأصيب شخصان وتوقفت حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات بالجيزة، نتيجة السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى العلاج، فيما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات.