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«أوبك» تناقش خفض إنتاج النفط الأسبوع المقبل

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«أوبك» تناقش خفض إنتاج النفط الأسبوع المقبل «أوبك» تناقش خفض إنتاج النفط الأسبوع المقبل

اوبك

تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مناقشة خفض إنتاج النفط بواقع أربعة إلى 4.5 % لجميع أعضائها ما عدا ليبيا ونيجيريا الأسبوع المقبل لكن نجاح الإتفاق يتوقف على موافقة العراق وإيران اللذين من المستبعد أن يمنحا دعمهما الكامل للإتفاق.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن اجتماع خبراء المنظمة في فيينا قرر يوم الثلاثاء التوصية بأن يناقش الاجتماع الوزاري الذي ينعقد في 30 نوفمبر مقترحا جزائريا بخفض الإنتاج بهذه النسبة.

ومن شأن هذا الخفض أن يقلص إنتاج أوبك بأكثر من 1.2 مليون برميل يوميا استنادا إلى إنتاج المنظمة في أكتوبر وباتجاه الحد الأقصى لتوقعات السوق.

لكن المصادر قالت أيضا إن ممثلي إيران والعراق وإندونيسيا أبدوا تحفظات خلال المحادثات التي استمرت 11 ساعة بشأن مستوى مشاركتهم في الإتفاق الذي سيكون أول إتفاق للمنظمة منذ 2008 على كبح الإمدادات.

وفي سبتمبر اتفقت المنظمة على تقليص الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار مقارنة مع أحدث تقديرات أوبك للإنتاج عند 33.64 مليون برميل يوميا.

ويواجه إتفاق أوبك انتكاسات محتملة بسبب مطالبة العراق بإعفائه من أي قيود للإنتاج ورغبة إيران في زيادة إمداداتها بعد تضرر إنتاجها جراء العقوبات.

وقال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بودابست يوم الثلاثاء إنه ينبغي لأوبك أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود.

طالبت إيران والعراق بشروط معينة للمشاركة في الإتفاق وفقا لما ذكرته مصادر غير مخولة بالحديث علنا نظرا لانعقاد اجتماع الخبراء خلف الأبواب المغلقة.

وقالت المصادر إن وحلفاءها الخليجيين أشاروا إلى استعدادهم لخفض إنتاجهم بنحو مليون برميل يوميا.

 

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