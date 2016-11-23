كشف بئر غاز جديد بالصحراء الغربية بطاقة إنتاجية ٢٠ مليون قدم يوميًا

تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تقريرًا من المهندس عماد حمدي رئيس شركة بدر الدين حول برنامج عمل تنمية الكشف البترولي الجديد (BTE – 2) بمنطقة علم الشاويش بالصحراء الغربية.

وأوضح التقرير، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، الأربعاء، أنه تم اختبار البئر من خلال تثقيب 12 متراً فقط من إجمالي 125 متراً في تكوين الخريطة الجيولوجية للكشف، وأسفرت عن إنتاج 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وجار تجهيز البئر لوضعه على الإنتاج وتقدر الاحتياطيات الأولية للكشف بحوالي نصف مليار قدم مكعب غاز قابلة للزيادة .

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل إنتاج البئر إلى 60 مليون قدم مكعب غاز يومياً بعد تثقيب كل الطبقات الحاملة للغاز في تكوين الخريطة ، وفى حالة تنمية الكشف سوف يتم إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء تسهيلات جديدة للإنتاج ، حيث أن منطقة بدر-3 تنتج بكامل طاقتها .

وأشار إلى أن هذه النتائج المميزة شجعت الشريك الأجنبي (شل) على زيادة الاستثمارات ، حيث تم زيادة عدد الحفارات من حفارين إلى 4 حفارات مما ساعد على زيادة الأنشطة البحثية والتنموية مما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج، كما ساهم الكشف فى موافقة الشريك على حفر 9 آبار استكشافية لعام 2017 كخطة مبدئية قابلة للزيادة على ضوء نتائج إعادة معالجة البيانات السيزمية و التي تنتهي في الربع الأول من عام 2017 والتي تهدف إلى إعادة تقييم ودراسة جميع المناطق فى حوض أبو غراديق الترسيبى للوقوف على أفضل التراكيب الجيولوجية ووضعها على خريطة الحفر الاستكشافي .

وتم إعادة وضع البئر (JG-2) على الإنتاج بعد إتمام عملية الإصلاح بنجاح، لا سيما وأن نتائج اختباراته الأولية مبشرة حيث بلغ إنتاجه حوالي 4 آلاف برميل من الزيت الخام و10 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يومياً .

جدير بالذكر أن تنفيذ خطة وزارة البترول بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإسراع بتنمية الحقول الجديدة ووضعها على الإنتاج قفز بإنتاج بدر الدين من 98 ألف برميل زيت مكافئ يومياً إلى حوالي 141 ألف برميل زيت مكافئ يومياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، حيث تنتج حالياً حوالي 500 مليون قدم مكعب غاز طبيعي و3ر51 ألف برميل زيت ومتكثفات يومياً .