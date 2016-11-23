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وزير المالية: نسعى لجمع 6 مليارات دولار من السندات الدولية فى يناير

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وزير المالية: نسعى لجمع 6 مليارات دولار من السندات الدولية فى يناير وزير المالية: نسعى لجمع 6 مليارات دولار من السندات الدولية فى يناير

>كتبت رباب فتحى

قال عمرو الجارحى، وزير المالية فى حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن ستسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من بيع السندات الدولية خلال عام 2017، مشيراً إلى أن إصدار هذه السندات قد يتم تأجيله بسبب "تقلب" السوق بعد انتخاب دونالد رئيسا للولايات المتحدة. 

 

وأضاف الجارحى، "نخطط لأن نفعل ذلك بنهاية نوفمبر، ولكن هناك تقلبات منذ الانتخابات الأمريكية"، مشيرا إلى أن الأسواق تكون هادئة فى الأسبوع الثانى من ديسمبر، "لذا ربما يتم إصدارها منتصف يناير". 

 

وأكد "الجارحى" أن ربما تبيع سندات دولية تقدر بما يقرب من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار خلال 2017، بحسب الحاجة المالية، على حد قوله. 

 

وأضافت الوكالة، أن قرار تعويم العملة نظر له بأنه ضرورى لتخفيف أزمة نقص الدولار التى "شلت" نشاط الأعمال. ويخشى بعض المراقبين أن تؤدى هذه الخطوة إلى ارتفاع "لا يمكن التحكم به" فى التضخم. 

 

وأشار "الجارحى" إلى أن السلطات تسعى لخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 10% فى منتصف 2017 من المستوى الحالى 13.6%، لاسيما مع بداية تدفق الاستثمارات وتراجع عجز الموازنة. 

 

 


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