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بالصور.. أمن السويس يزيل تعديات وإشغالات نقابة التجاريين

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بالصور.. أمن السويس يزيل تعديات وإشغالات نقابة التجاريين بالصور.. أمن السويس يزيل تعديات وإشغالات نقابة التجاريين

>السويس- سيد نون

أزالت شرطة المرافق بالسويس بالتعاون مع حى السويس، إشغالات وتعديات نقابة التجاريين بشارع الجلاء على رصيف الشارع طبقا لقرارات الإزالة.

 

وقامت قوات الشرطة بالتواجد فى شارع الجلاء أمام مقر النقابة خلال قيام العمال بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الحى.

 

وقال اللواء دكتور، مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، إن مديرية الأمن تقوم بتنفيذ أى قرار خاص بإزالة إشغالات وتعديات على الطرق بالمحافظة.

 

وأكد مدير أمن السويس، أنه تم إزالة أعداد كبرة من الإشغالات والتعديات على أراضى فى جميع أحياء المحافظة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة.

 


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