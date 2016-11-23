ضبط منظومة اتصالات غير شرعية تقدم خدمات الانترنت دون ترخيص

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت مباحث الاتصالات من ضبط منظومة اتصالات غير شرعية وتقديم خدمات الإنترنت للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات .

وقد وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات مفادها قيام "ش.س" بالتعاقد وتوصيل خدمة الانترنت على رقم فئة منزلية من شركةLINK DSL بسرعة 4 ميجا، من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية وتقديم خدمات الانترنت للعامة، دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية أمنية ضبطت نظام كامل التجهيز والتشغيل لتوزيع شبكة الانترنت، وجارى تقدير قيمة الخسائر والأضرار الواقعة على الشركة المصرية للإتصالات بمعرفة اللجنة الفنية.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم وتم إرساله لقسم شرطة ثان الغردقة لقيده وعرضه على النيابة.