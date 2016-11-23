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المطار يمنع الحقوقية عايدة سيف الدولة من السفر إلى تونس

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المطار يمنع الحقوقية عايدة سيف الدولة من السفر إلى تونس المطار يمنع الحقوقية عايدة سيف الدولة من السفر إلى تونس

ارشيفية

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، الحقوقية عايدة سيف الدولة من السفر إلى تونس بناء علي قرار من قاضي التحقيقات.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة للطيران المتجهة إلى تونس، تقدمت الراكبة عايدة سيف الدولة على الطائرة، وبوضع بيانات اسمها على كمبيوتر الجوازات، تبين إدراجها بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق في إحدي القضايا، وتم إبلاغها بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت رحلتها بدونها، وتم السماح لها بالخروج من المطار.

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