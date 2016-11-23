أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

النيابة العامة تغلق ملف بريطانية ادعت تعرضها للاغتصاب

Google+ Print
النيابة العامة تغلق ملف بريطانية ادعت تعرضها للاغتصاب النيابة العامة تغلق ملف بريطانية ادعت تعرضها للاغتصاب

أسدلت النيابة العامة في دبي الستار على قضية ادعاء بريطانية تعرضها للاغتصاب، وبعد دراسة متأنية لجميع الأدلة قررت النيابة العامة عدم المضي قدما في الإجراءات القانونية.

وأوضحت النيابة في بيان تلقى المكتب الإعلامي لدبي نسخة منه،  أن البيانات التي قدمتها السيدة البريطانية والمشتبه بهما في القضية، فضلا عن تقارير التحقيق الذي أجراه ضباط من شرطة دبي، أظهرت أن الفعل وقع بموافقة الأطراف الثلاثة المعنية 

وكان شريط تم الحصول عليه من الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم يصور الحادثة، الدليل الرئيسي  للفصل في القضية.

وذكر البيان أنه تم الإبلاغ عن واقعة الاغتصاب المزعومة في أواخر شهر أكتوبر من قبل بريطانية  تدعى (ز ج م) في مركز شرطة البرشاء.  وتم إلقاء القبض على المشتبه بهما في القضية وهما من الجنسية البريطانية أيضا، وجرى التحقيق معهما.

وتم الإفراج عن الأطراف الثلاثة لاحقا بكفالة، كما تم حجز جوازاتهم لاستكمال التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أن النظام القانوني في دبي يتعامل مع بلاغات جميع الجرائم بجدية تامة، بما في ذلك وبشكل خاص، العنف ضد المرأة، ويجري تحقيقات شاملة في جميع الحوادث."

وبعد إغلاق ملف القضية، يجري جميع الأطراف الثلاثة المعنيين في هذه القضية الإجراءات اللازمة لاستلام جوازات سفرهم ولديهم الحرية المطلقة لمغادرة الدولة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد