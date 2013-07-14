"بورش" تسلم أكثر من 81 ألف سيارة رياضية للعملاء في النصف الأول من 2013

كتب : ياسر شعبان منذ 38 دقيقة

سلّمت شركة "بورش" للسيارات أكثر من 81,500 سيارة جديدة إلى العملاء حول العالم بين شهري يناير ويونيو 2013، وذلك للمرة الأولى في تاريخها ضمن هذه الفترة الزمنية، ما يمثّل زيادة بنسبة 18% عن تسليمات "بورش" في النصف الأول من العام 2012. كما وصلت مبيعات صانع السيارات الرياضية، الذي يتّخذ من شتوتغارت مقراً له، في شهر يونيو لوحده إلى 14,300 سيارة حول العالم، بزيادة نسبتها 13% عن الشهر ذاته من العام السابق.

وبالانتقال إلى الأرقام، حققت جميع المناطق الإقليمية لبورش أرقام مبيعات في النصف الأول من العام 2013 أعلى من تلك للعام الماضي.

ففي الأشهر الستة الأولى، تسلّم العملاء في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ 30,400 سيارة جديدة (+ 25.2%)، كما ارتفعت مبيعات بورش في الصين بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتبلغ 18,300 سيارة، أما بالنسبة إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سلّمت بورش إليه 21,300 سيارة جديدة (+ 30%) بين يناير ويونيو 2013، وساهم طراز 911 الأسطوري، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي هذا العام، في دفع عجلة مبيعات بورش حول العالم بشكل لافت، بعدما تم تسليم 15,834 سيارة رياضية منه إلى العملاء في خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013، ما يمثّل زيادة بنسبة 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما بالنسبة إلى طرازي Boxster\Cayman وسطيي المحرك، فقد تضاعفت مبيعاتهما ثلاث مرات تقريباً لتبلغ 12,886 سيارة في الفترة الزمنية عينها، وكما هو متوقع، ظلّت Cayenne السيارة الأكثر نجاحاً في مجموعة بورش من دون منازع، بعدما وصلت مبيعاتها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 42,354 سيارة، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.