التمثيل التجاري بدبي: نسعى لزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية

أكد ادوارد رئيس مكتب التمثيل التجاري بدبى المستشار التجاري، إن المكتب يسعى لزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية للسوق الإماراتي بنسبة 10 %، خاصة أن الإمارات تستورد مواد غذائية سنويا بمبلغ 12 مليار دولار.

وأوضح الدكتور يونان ادوارد ادوارد في تصريحات – على هامش فاعليات معرض بيج 5 شو المنعقد خلال الفترة من 21 الى 24 نوفمبر بدبى بمشاركة 20 شركة مصرية في مجال مواد البناء- أن القرارات الاقتصادي التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ستساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة ومنها قرار تحرير سعر الصرف.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية للسوق الإماراتي بلغ 300 مليون دولار.