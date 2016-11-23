مقتل وإصابة 11 مدنيًا باكستانيا في قصف للقوات الهندية بإقليم”كشمير”

أعلن مسئولون باكستانيون، مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح،وذلك جراء قصف القوات الهندية لحافلة ركاب بإقليم “كشمير” المتنازع عليه بين الجانبين.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأربعاء- أن قوات الجيش الباكستاني ردت بإطلاق النار على مواقع عسكرية الهندية.

ويتواصل القصف بين الجانبين على شطري “كشمير” منذ تصاعد حدة التوتر بين الدولتين النوويتين عقب قتل مسلحين لنحو 19 جنديا هنديا في شهر سبتمبر الماضي في معسكر للجيش بكشمير الهندية،وهو هجوم ألقت نيودلهي بمسئوليته على متشددين يتمركزون في باكستان.