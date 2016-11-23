أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل وإصابة 11 مدنيًا باكستانيا في قصف للقوات الهندية بإقليم”كشمير”

Google+ Print
مقتل وإصابة 11 مدنيًا باكستانيا في قصف للقوات الهندية بإقليم”كشمير” مقتل وإصابة 11 مدنيًا باكستانيا في قصف للقوات الهندية بإقليم”كشمير”

أعلن مسئولون باكستانيون، مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح،وذلك جراء قصف القوات الهندية لحافلة ركاب بإقليم “كشمير” المتنازع عليه بين الجانبين.

وذكرت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأربعاء- أن قوات الجيش الباكستاني ردت بإطلاق النار على مواقع عسكرية الهندية.

ويتواصل القصف بين الجانبين على شطري “كشمير” منذ تصاعد حدة التوتر بين الدولتين النوويتين عقب قتل مسلحين لنحو 19 جنديا هنديا في شهر سبتمبر الماضي في معسكر للجيش بكشمير الهندية،وهو هجوم ألقت نيودلهي بمسئوليته على متشددين يتمركزون في باكستان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل