اليوم.. السيسي يشارك في القمة العربية الإفريقية الرابعة بمالابو

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في القمة العربية الأفريقية الرابعة التي تستضيفها غينيا الاستوائية لمدة يومين تحت شعار “معا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي”.

وتنطلق أعمال القمة اليوم بحضور عدد من القادة والزعماء والملوك العرب والأفارقة وصل عددهم – وفقًا لمصادر بالاتحاد الأفريقى – إلى حوالى ٢٥ رئيسًا وملكًا وأميرًا من الجانبين.

ووصل الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء، لمطار مالابو، وكان في استقباله السفير المصري في غينيا طارق خليل والقنصل المصرى صموئيل شفيق، وعدد من المسئولين في السفارة المصرية في مالابو.