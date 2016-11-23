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أول مركبة كهربائية في رأس الخيمة تقطع 160 كيلومترا بـ8 دراهم

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أول مركبة كهربائية في رأس الخيمة تقطع 160 كيلومترا بـ8 دراهم أول مركبة كهربائية في رأس الخيمة تقطع 160 كيلومترا بـ8 دراهم

ضمن المبادرات والمشاريع الابتكارية التي تستهدفها وزارة تطوير البنية التحتية، بأسبوع الابتكار، أطلق الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، اليوم في إمارة رأس الخيمة، أول مشروع لمحطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية واستراحات المركبات على الطرق الاتحادية، موجها بتعميم المشروع ضمن المجمعات السكنية الجديدة والاستراحات على طرق الدولة.

كما أطلق معاليه كذلك مشروع المركبات الكهربائية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمناسبة أسبوع الامارات للابتكار، في مكتب الوزارة بالمنطقة الشمالية؛  وتسير المركبة مسافة  160 كيلومتر في الساعة وبتكلفة شحن تبلغ 8 دراهم.

المزيد من التفاصيل في عدد الغد من صحيفة البيان.

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