5 معلومات عن مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم

كتب محمد محمود

يستضيف الأهلى اليوم الأربعاء طلائع الجيش فى المباراة التى ستجمعهما على ملعب السلام ضمن الجولة العاشرة من عمر الدورى الممتاز .

يعرض اليوم السابع 5 معلومات عن المباراة .

موعد المباراة و القنوات الناقلة

تنطلق المباراة فى السابعة من مساء الغد الأربعاء على استاد السلام ، و تنقلها قنوات “on sport” والنيل للرياضة على الهواء مباشرة.

حكام المباراة

يدير المباراة تحكمياً كلاً من : الدولى محمد معروف حكما للساحة والثنائى محمد حسن ووائل شعبان مساعدان وممدوح صلاح حكماً رابعاً.

الأهلى و الطلائع فى الجدول الدورى

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 24 نقطة ، وذلك بعدما احتل المقاصة صدارة الجدول مؤقتاً بفارق نقطة عن الأهلى بعد الفوز أسوان .

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 16 نقطة .

غياب غالى و متعب من قائمة المباراة

يتواصل غياب حسام غالى للإصابة وعماد متعب لأسباب فنية، فيما يعود حسين السيد ويغيب صبرى رحيل وميدو جابر.

الجيش لم يفز على الأهلى فى أى مباراة

يبتسم التاريخ للمارد الأحمر فى الـ20 مباراة التى أقيمت بين الفريقين حيث فاز الأهلى على طلائع الجيش فى 16 مباراة ن و تعادلا فى 4 .

و يعد أبو تريكة هداف لقاءات الأهلى مع الجيش برصيد 8 أهداف فى الـ12 مباراة التى شارك فيها .