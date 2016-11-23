أستاذ جلدية: العلاجات المنزلية لحب الشباب يجب أن تتم تحت إشراف الطبيب

كتبت لميس محمد

صرح الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بأن مشاكل وأسباب الحبوب كثيرة فلا يوجد دليل أنها تتكون بسبب واحد فقط، مضيفا: "الحبوب تعد من أكبر المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثير منا مهما اختلفت مراحلهم العمرية".

وقال د. هانى: "إن الحبوب سببها مشاكل جلدية كثيرة، ومن أسباب ظهور الحبوب الحساسية من شىء ما أو التغييرات الجوية. والمرضى الذين يستخدمون علاجات تحتوى على الكورتيزون تؤدى فى بعض الأحيان لظهور الحبوب التى تشبه حب الشباب، والدمل فى بداية ظهوره يبدو كـحب الشباب، والجدرى المائى كذلك فى أوله يبدو كحبوب شباب عادية جدا، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية".

وأضاف د. هانى أنه ليس كل أنواع الحبوب تحتاج إلى مضادات حيوية سواء كريمات أو أقراص إلا الأمراض الفيروسية التى تتحول إلى حبوب مثل الجديرى المائى، مضيفا: "الحساسية تحتاج إلى أدوية حساسية، وحب الشباب يمكن علاجه باستخدام الكريمات الموضعية فقط".

وقال إنه لا ينصح أبدا باستخدام وصفات العلاج المنزلية إلا باستشارة طبيب، لكى لا تحدث مضعافات بها أو تؤدى إلى حدوث التهابات زائدة فى البشرة، مضيفا: "فى حالة نجاحها معك فنسب نجاحها مع آخرين قليلة جدا إذا قمت بوصفها لهم، لذا فمن الأفضل لك مراجعة طبيبك فى اختيار بعض الوصفات المنزلية التى تناسب نوع بشرتك إذا كنت تريد تجربتها".