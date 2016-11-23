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الزمالك يتعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين

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الزمالك يتعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين الزمالك يتعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد صلاح بالتشاور مع مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين، من أجل الوقوف بشكل عملي على نقاط القوة والضعف فى الفريق بجانب مد الجهاز بمعلومات إحصائية عن المنافسين تساهم فى رفع مستوى الأداء وتحقيق الانتصارات.

ومن المرجح أن يتعاقد الزمالك مع نفس الشركة التي يتعاقد معها فريق المقاصة الذى يتولى قيادته الفنية إيهاب جلال المرشح السابق لقيادة الفريق الأبيض، وسيبدأ الجهاز الفني على العمل من خلال هذا الملف الإحصائي خلال الفترة الحالية لتطوير الأداء الفني والتكتيكي للفريق الأبيض.


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