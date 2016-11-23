سعر الذهب اليوم في مصر، حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر بمقدار 15 جنيه، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-11-2016، وسجلت أوقية الذهب العالمي 1217 دولار، وقال وقال إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عيار 18 سجل حوالي 497.15 جنيه بينما وصل الجنيه الذهب إلى 4680 جنيه بالصاغة المصرية.

والمعروف أنه مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر، قام الأهالي بعمل مبادرة للإستغناء عن الشبكة أثناء الزواج، بسبب الارتفاعات المبالغ فيها لأسعر المعدن الأصفر، وقد لاقت المبادرة رواجا كبيرا خاصة في الصعيد المصري، حيث يتم استبدال الشبكة بمبلغ من المال بدلا من الذهب الذي وصل إلى مستويات تجعل أغلب الشباب عاجزة عن الشراء.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء، هو المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب في الصاغة، وقال أيضا أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالبنوك وسوق تداول العملات،حيث يحتاج المصنعين الدولارات من أجل شراء المواد الخام، ومازال الذهب في تغير دائم.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23/11/2016

نتابع أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

وأكد تجار الصاغة على وجود ركود شديد في مبيعات الذهب، رغم ظهور عيار 14 الجديد الذي يتميز عن غيرة بكثرة أشكاله، وتوجد حالة من عدم الاستقرار تواجه سوق المعدن الأصفر في مصر، بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد هذه الفترة.

سعر الذهب عيار 18: 497.15 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 580 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 662.85 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 4680 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1217 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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