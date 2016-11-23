اليوم.. محاكمة مالك شركة متهم بالاستيلاء على 165 مليون دولار من مواطنين

كتبت ندى سليم

تنظر الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم محمد نبيل، مالك شركة لتوظيف الأموال، بعد تأجيلها الشهر الماضى، للوقوف على حجم رصيده.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون "محمد. ن" صاحب الشركة ، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.

كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.