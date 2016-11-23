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التعليم: نسعى لقبول 50% من الطلاب بالتعليم المزدوج خلال 10 سنوات

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التعليم: نسعى لقبول 50% من الطلاب بالتعليم المزدوج خلال 10 سنوات التعليم: نسعى لقبول 50% من الطلاب بالتعليم المزدوج خلال 10 سنوات

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون العليم الفنى، إن الوزارة تستهدف فى خطتها مضاعفة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم المزدوج هذا العام إلى 10 آلاف ضعف العام السابق، بهدف الوصول إلى 50% من طلاب التعليم المزدوج خلال 10 سنوات، وذلك وفق رؤية 2030.

 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تهدف إلى التوسع فى منظومة التعليم المزدوج "مبارك كول" و"مدرسة داخل مصنع"، لكونه قائمًا على بيئة العمل والتى تؤهل الخريج لسوق العمل، لافتًا إلى أنه يجب تأهيل الخريج حتى يستطيع المنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية.

 

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشى، أن الفترة المقبلة تشهد تغييرًا فى المناهج وربطها بالمهارات والقدرات لإكساب الطلاب مهارات حياتية.

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مصر 365

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