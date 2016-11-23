اليوم..إجراء قرعة علنية بين 52 مستثمرا على 12.5 مليون متر بالمناطق السياحية

كتبت ميرفت رشاد

أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن إجراء قرعة علنية بين المستثمرين والبالغ عددهم نحو 52 مستثمرًا، اليوم الأربعاء، يتنافسون على 12 فرصة استثمارية بمساحة تقدر 12.5 مليون متر مربع، من إجمالى عدد "18" موقعًا سياحيًا بالساحل الشمالى والعين السخنة وجنوب مجاويش.

وقال "سعد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة طرحت "42" موقعًا سياحيًا فى أغسطس الماضى، لإقامة مشروعات محددة بمواقع التنمية السياحية، طبقًا للقانون رقم "17" لسنة 2015 ولائحته، موضحًا أن إجمالى المساحات المقترحة للاستثمار السياحى تبلغ 28 مليونًا و843 ألفًا و140 مترًا مربعًا.

وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن عدد المتقدمين للمواقع السياحية المطروحة للمرحلة الثانية يبلغ 59 مستثمرًا، مشيرًا إلى أن هناك 6 مواقع سياحية لا يوجد عليها تزاحم بين المستثمرين، بينما هناك منافسة شديدة بين المستثمرين للحصول على "12" فرصة استثمارية.

وأشار إلى أن الهيئة كانت طرحت المواقع السياحية بكل من رأس سدر بمساحة 169 ألفاً و140 متراً، ومركز نبق بخليج العقبة بمساحة 346 ألف متر، كما تم طرح 5 مشروعات بمنطقة "الطود" بمحافظة الأقصر بمساحة مليون و180 ألف متر.

وأضاف، أنه تم طرح 24 موقعاً بكل من "جنوب مجاويش، أبو المخادع، مرسى وزر، مرسى شجراء، رأس درى، وادى لحمى، شرم الفقيرى" بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 15 مليوناً و26 ألف متر، موضحاً أنه تم طرح 7 مواقع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بمساحة تقدر 12 مليوناً و95 ألف متر.