جنش يطيح بـ"الشناوى" من تشكيل الزمالك أمام المقاولون

كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد صلاح، على عودة محمود جنش لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الحادية عشر من منافسات الدورى الممتاز وذلك على حساب أحمد الشناوى.

تأتى عودة محمود جنش على حساب الشناوى بعد حصول الأول على وعد من الجهاز الفنى للزمالك بالمشاركة بسياسة الدور مع أحمد الشناوى حتى لا يهبط مستواه الفنى والبدنى ويزيد من فرص انضمامه للمنتخب الوطني قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة والمقرر إقامتها بالجابون فى شهر يناير المقبل.