اليوم.. ورشة عمل حول علاج المثانة البولية بالمركز الإقليمى للصحة بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

يقيم مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة اليوم، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان المثانة العصبية وبحضور البروفيسورSender Herschorn بجامعة تورونتو بكندا ورؤساء أقسام وأساتذة السلس البولى واضطرابات التبول والنساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وتدور الدورة التى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرا حول مدى انتشار مرض المثانة العصبية وشيوعه بين الجنسين وتقديم طرق التشخيص والعلاج وعرض بعض الحالات المرضية ومناقشتها أثناء الدورة.

فتعتبر المثانة العصبية من الأمراض الشائعة لدى السيدات والرجال، إذ تشكل نسبة تقترب من 16٪‏ وهى لها تأثير سلبى على مستوى الحياة الاجتماعية للمرضى.

وتكون أعراضها فى شكل دخول متكرر للحمام نهارا وليلا، عدم القدرة على التحكم بالبول لفترات طويلة وسلس بولى، ولذلك يعانى مرضى المثانة العصبية من عدم قدرتهم على التواجد خارج المنزل فترات طويلة، وهناك عدة طرق لتشخيص المثانة العصبية ويكون ذلك عن طريق زيارة طبيب المسالك البولية المختص بعلاج حالات السلس البولى واضطرابات التبول، الذى بدوره يقوم بعرض طرق العلاج على المرضى لاختيار أنسبها لعلاج الحالة المرضية فمرض المثانة العصبية يؤثر سلباً على الحياة اليومية لأن المريض يشعر أثناء النوم ببعض الاضطرابات لإفراغ المثانة ومشاكل متكررة فى العمل وإحراجات متكررة مع الأهل والأصدقاء.