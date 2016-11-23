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عودة على جبر لقائمة الزمالك أمام المقاولون

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عودة على جبر لقائمة الزمالك أمام المقاولون عودة على جبر لقائمة الزمالك أمام المقاولون

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

يعود على جبر مدافع الزمالك إلى القائمة الرسمية للفريق التي ستشارك فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان علي جبر قد غاب عن المباراتين الماضيتين سواء طنطا أو الإسماعيلي حيث تم تجهيز اللاعب بشكل فني وبدني للمشاركة أمام الذئاب بعد حصوله على الراحة الكافية من المشاركات المستمرة مع الفريق على مدار موسم ونصف الموسم فضلاً عن مشاركاته مع الوطني ما كان يتطلب إراحته لفترة مناسبة بخلاف أزمته السابقة مع مؤمن سليمان الراحل عن قيادة الفريق.


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مصر 365

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