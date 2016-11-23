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3 مهام للجنرال لاستعادة هيبة كرة اليد البيضاء

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3 مهام للجنرال لاستعادة هيبة كرة اليد البيضاء 3 مهام للجنرال لاستعادة هيبة كرة اليد البيضاء

>كتبت ندى مجاهد

فى ظل مواصلة فريق كرة اليد بنادى الزمالك النتائج السلبية التى طالت الفريق خلال فترة الماضية، بعد خسارة الوصول للنهائى الأفريقى بالبطولة التى اختتمت ببوركينا فاسو والتعادل مع سموحة فى دورى المحترفين، وأخيرا الخسارة أمام الدزيرة فى كاس الاتحاد ، يجب على الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنرال أيمن صلاح أخذ 3 مهام فى الاعتبار لاستعادة هيبة الفريق، وهى كالآتى :

1-   استعادة الثقة  لدى لاعبى كرة اليد البيضاء

على الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك استعادة ثقة اللاعبين بعد اهتزاز النتائج وعدم  الاستسلام للنتائج المخيبة للآمال وتعنيف اللاعبين.

2-   عودة الإصرار لدى لاعبى  كرة اليد بالزمالك

كما انه على الجهاز الفنى لفريق كرة اليد الأبيض استعادة إصرار اللاعبين على حصد البطولات كما فعلوا الموسم الماضى بالسيطرة على جميع البطولات المحلية والأفريقية .

3-   استعادة الانسجام  بين اللاعببن و الجهاز الفنى لكرة اليد بالزمالك

فيما يجب على الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك  بقيادة الممدير الفنى ايمن صلاح ان يعمل على استعادة  روح الانسجام بين اللاعبين و الجهاز الفنى و صد أى فجوة تؤثر على عنصر الانسجام بعد النتائج التى طالت الفريق فى المرحلة الماضية.


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