ميدو: " أنا أكثر زملكاوى يعشقه الأهلاوية"

كتب أحمد طارق

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، عن تصريحاته الدائمة والمثيرة لجماهير الأهلى، على السوشيال ميديا، والتى تثير غضب البعض.

قال ميدو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" : "ليست حقيقة، وأنا اكثر زملكاوى فى مصر يستوقفنى جمهور الأهلى لالتقاط الصور التذكارية معى، وأكثر زملكاوى فى مصر يعشقه الأهلاوية..وجمهور الأهلى يعلم أننى من ابناء الزمالك، ومتعة وجمال كرة القدم فى تلك المناوشات التى تحدث بين جماهير القطبين.. وعمرى فى حياتى ما قللت من الأهلى أو لم أحترم جمهوره، فأنا أكن كل التقدير والاحترام لكل مؤسسة وشخصية ناجحة".