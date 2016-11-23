وزير التعليم العالى: قريبًا تمويل الأبحاث الوطنية لخدمة المجتمع

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

افتتح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، ورشة عمل تحت عنوان "الحوار المجتمعى لتطوير التعليم"، وذلك بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية وقيادات العمل بوزارة التعليم العالى، بمقر جامعة عين شمس.

أكد الشيحى، أهمية إشراك شباب الباحثين من معاونى هيئة التدريس فى تطوير التعليم الجامعى، والاستماع إلى آراء و طموحات وتصورات شباب الدارسين فى الجامعات المصرية بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية .

كما أكد الوزير، خلال اللقاء أهمية دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى العملية التعليمية وإعداد الأجيال الجديدة من الخريجين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على توفير الحياة الكريمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية.

واستمع الشيحى إلى مشكلات أعضاء هيئة التدريس والمساعدة فى إيجاد حلول لها للوصول إلى التطور المطلوب للمنظومة التعليمية ككل، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وحسب الإمكانيات والموارد المتاحة ورفع بعضها إلى المجلس الأعلى للجامعات تمهيدًا لحلها .

وأعلن الشيحى، عن مبادرة سوف تقوم بها الوزارة فى المرحلة المقبلة ليس لحصول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على منح علمية فقط، لكن لتمويل بحث وطنى أيضًا يخدم المجتمع ككل .

وأكد الدكتور معوض الخولى، أهمية مثل هذه اللقاءات النقاشية للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم العالى بالشكل الذى يليق باسم مصر، مؤكدًا أن تقدم الشعوب يعرف من خلال نظم التعليم بها، مضيفًا أن مشاركة جامعة المنوفية فى هذا اللقاء المجتمعى مثلها كمثل باقى الجامعات، موضحًا أن مشكلات الجامعات كلها نفس المشكلات.

وأضاف الخولى، أن جامعة المنوفية تعقد مثل هذه اللقاءات بشكل دورى للوقوف على معظم المشكلات لرفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لحلها والوصول إلى الجودة المثلى للعملية التعليمية.