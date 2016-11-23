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النيابة توجه لأمين شرطة تهمة قتل طالب بالخطأ أثناء ركن ميكروباص بروكسى

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النيابة توجه لأمين شرطة تهمة قتل طالب بالخطأ أثناء ركن ميكروباص بروكسى النيابة توجه لأمين شرطة تهمة قتل طالب بالخطأ أثناء ركن ميكروباص بروكسى

>كتب كريم صبحى

 تباشر نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، التحقيق مع أمين شرطة بمرور القاهرة دهس تلميذ بميكروباص، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

 

كشفت تحقيقات النيابة، أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة روكسى لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام و بمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب و فر هاربًا، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق ارتطمت السيارة بالرصيف، واصطدمت بطالب إعدادى فى الرابعة عشر من عمره، مما أدى إلى مصرعه فى الحال.


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