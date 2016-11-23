تجديد حبس مندوب شرطة بقسم إمبابة لإجباره بائع شاى توقيع إيصالات أمانة

كتب سليم على

قررت نيابة قسم إمبابة، تجديد حبس مندوب شرطة من قوة القسم واثنين آخرين، 15 يوما، لاتهامهم باحتجاز شخص بدون وجه حق وإجباره على توقيع إيصالات أمانة والتزوير.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها إسلام عطية، أن رئيس مباحث القسم تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء قيام شخصين بتحرير محضر داخل القسم، أقر أحدهما ويدعى "ياسين. س" يعمل بائع شاى، بأنه تعرض للتعذيب على يد أمين شرطة من قوة القسم واثنين آخرين، وأنهم أجبروه على الذهاب للقسم من أجل تحرير محضر مشاجرة بينهم وبين نجل خالته، وعلى الفور تم التحفظ على الطرفين.

وكشفت تحريات المباحث، صحة أقوال المجنى عليه، وتم القبض على مندوب الشرطة يدعى "مصطفى. ع. ال" واثنين آخرين هما "محمد. س. ع" عامل، و"هانى. ع. ا" أستورجى.

واعترف المتهم الثانى "العامل" خلال التحقيقات، أنه منذ عدة أيام اكتشف أن المجنى عليه "نجل خالته" قام بسرقته، وعندما واجهه أنكر ذلك، فقرر أن يجد وسيلة يجبره على الاعتراف، فاستعان بالمتهم الثالث "الأستورجى"، الذى أخبره بأنه على معرفة بمندوب شرطة يعمل فى القسم سوف يطلب منه المساعدة، وبالفعل توجها الاثنين له وقصوا عليه الواقعة، فطلب منهم مبلغ مالى 1000 جنيه مقابل إنهاء هذه الخلافات، فأقرا الاثنين بأنهما لا يمتلكان المبلغ، ويمكن الحصول عليه من المجنى عليه، فتوجه أمين الشرطة إلى مكان عمل المجنى عليه وقام باصطحابه إلى أحد المنازل تحت تهديد السلاح، وفى وجود المتهمين الآخرين أجبره على توقيع إيصال أمانة، والتعدى عليه بالضرب المبرح، واحتجازه داخل إحدى الغرف.

وبعد عدة ساعات اتفق مع المتهم الثانى على اصطحابه إلى قسم الشرطة هو والمجنى عليه، وتحرير محضر مشاجرة بينهم، وهناك أقر المجنى عليه بما حدث معه، وتم التحفظ على المتهمين، وتم تحرير المحضر رقم 13612 لسنة 2016 جنح قسم إمبابة.