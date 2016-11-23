ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مواد مخدرة بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

تمكنت رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطلين مسجلين خطر، وذلك لقيامهما بممارسة نشاط إجرام فى اتجار المخدرات، متخذين من دائرة الزاوية الحمراء مكانا وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لممارسة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد بقيام كل من "مصطفى.ن" 30 سنة عاطل، و"إبراهيم.م" 28سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة فى المنطقة.

وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم الزاوية الحمراء وبصحبتهما قوة أمنية من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بتوزيع المواد المخدرة بين المواطنين بالمنطقة، حيث ضبط بحوزتهما "50 جرام هيروين، 300 قرص مخدر ترامادول، 600 جرام من مخدر الحشيش، فردين خرطوش و10 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 5500 جنيه".

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المضبوط كن متحصلات البيع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.