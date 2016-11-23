إخلاء سبيل صاحبة محل سلاح بالغربية بعد عرض مستندات ملكيتها على النيابة

الغربية إسلام الخياط

قرر المستشار عمرو الحسينى رئيس نيابة أول طنطا إخلاء سبيل "د. م. م" 44 عاما مقيمة شارع طه الحكيم دائرة القسم والمسئولة عن إدارة المحل الكائن بشارع سينما مصر بذات الدائرة لبيع السلاح، بعد تقديم الأوراق الخاصة الذى تثبت ملكيتها من البطاقة الضريبية ورخصة السلاح والاطلاع على كافة الوراق الخاصة بمحل السلاح وعودتها إلى ديوان قسم أول طنطا لفحصها من أى أحكام جنائية وتم صرفها بعد التأكد من ذلك.

كان قسم الأسلحة غير المرخصة بمديرية أمن الغربية شن حملة على محال الأسلحة بطنطا وتم ضبط 11 طبنجة محدثة صوت و1800 طلقة صوت داخل محل لبيع الأسلحة بدائرة قسم أول طنطا.