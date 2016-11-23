أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تموين قنا يحرر محضرا ضد مصنع لتعبئة أسطوانات البوتجاز للتلاعب فى الأوزان

Google+ Print
تموين قنا يحرر محضرا ضد مصنع لتعبئة أسطوانات البوتجاز للتلاعب فى الأوزان تموين قنا يحرر محضرا ضد مصنع لتعبئة أسطوانات البوتجاز للتلاعب فى الأوزان

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 02:00 ص

>قنا - هند المغربى

شنت الرقابة التموينية برئاسة حسن القط مفتش الرقابة ومحمد خالد مدير الرقابة التموينية بالتنسيق وإدارة الصحة والسلامة المهنية بالقوى العاملة بقنا، حملة على مصنع لتعبئة أسطوانات البوتجاز بقفط.

وكشفت الحملة وجود تلاعب فى أوزان تعبئة الأسطوانات كيلوجرام لكل أسطوانة ما يمكنه من تعبئة 1288 أسطوانة للوردية الواحدة بما يستحق فروق الدعم بمبلغ 81 ألف و788 جنيه، وتحرر عن ذلك محضر رقم 5000 جنح مركز قفط ضد إدارة المصنع فيما كشفت ادارة الصحة والسلامه المهنية أن ليس للمصنع خطة للحرائق وغير مؤمن عليه ضد الحريق إضافة إلى تهالك المبانى.

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم