تموين قنا يحرر محضرا ضد مصنع لتعبئة أسطوانات البوتجاز للتلاعب فى الأوزان

شنت الرقابة التموينية برئاسة حسن القط مفتش الرقابة ومحمد خالد مدير الرقابة التموينية بالتنسيق وإدارة الصحة والسلامة المهنية بالقوى العاملة بقنا، حملة على مصنع لتعبئة أسطوانات البوتجاز بقفط.

وكشفت الحملة وجود تلاعب فى أوزان تعبئة الأسطوانات كيلوجرام لكل أسطوانة ما يمكنه من تعبئة 1288 أسطوانة للوردية الواحدة بما يستحق فروق أسعار الدعم بمبلغ 81 ألف و788 جنيه، وتحرر عن ذلك محضر رقم 5000 جنح مركز قفط ضد إدارة المصنع فيما كشفت ادارة الصحة والسلامه المهنية أن ليس للمصنع خطة للحرائق وغير مؤمن عليه ضد الحريق إضافة إلى تهالك المبانى.