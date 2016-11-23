أسبوع ممطر ومتميز على معظم مناطق المملكة

سليمان الدخيل

بعد مضي أكثر من شهر من دخول نوء الوسم وهو أول أنواء موسم الأمطار في المملكة ومعظم أنحاء بالجزيرة العربية باستثناء الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، بدأت مراكز الطقس العالمية والنماذج العددية وأشهرها النماذج الأميركية والأوربية تشير الى حالة جوية ماطرة على معظم مناطق المملكة والخليج العربي بدءا من الجنوبية الغربية وأجزاء من الغربية ومرورا بوسط المملكة منطقتي الرياض والقصيم وجنوب منطقة حائل وصولا الى المنطقة الشرقية وخاصة شمال المنطقة الشرقية وصولا الى قطر والبحرين والشمالية الشرقية وصولا الى الكويت وجنوب العراق.

وحسب التوقعات فإن غزارة الحالة سوف تتركز على وسط المملكة وخاصة الرياض العاصمة وما بينها وبين القصيم وما بين الرياض وحفر الباطن وكذلك شمال الخليج العربي وصولا الى دولة الكويت حيث تسجل النماذج التراكمية للأمطار معدلات جيدة على هذه المناطق يتوقع معها حدوث السيول وجريان الأودية بإذن الله.

وأكد المهتم والباحث في شؤون الطقس والمسؤول في أحد المواقع المختصة بالأحوال الجوية سليمان الدخيل لـ"الرياض" أن التوقعات الجوية تشير الى حالة جوية ماطرة على أجزاء واسعة من بلادنا بمشيئة الله بدايتها من اليوم الاربعاء 23 نوفمبر على الشمالية الغربية بشكل خفيف الى متوسط تمتد الخميس والجمعة على منطقة مكة المكرمة والوسطى وتزداد على الشمالية الشرقية.

وزاد: أن السحب الممطرة تزداد من الأثنين 28 على منطقة مكة المكرمة خاصة شمال شرقها وعسير وعلى الوسطى شاملة العاصمة الرياض ومحافظاتها والأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية من منطقة القصيم وتشمل بإذن الله المنطقة الشرقية، وتشير التوقعات الأولية الى أن غزارة الأمطار سوف تتركز على الركن الشمالي الشرقي من المملكة.

وأضاف الباحث الدخيل بأنه حسب اتجاهات الرياح ومعطيات التبريد العلوي فإن بداية الحالة سوف تكون رعدية ثم ستكون الأمطار الديمية هي الطابع الغالب على الحالة التي تمتد لأيام والله أعلم.