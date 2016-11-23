«الغذاء والدواء» تحذر من أربعة منتجات لفرد الشعر

التعرض لمادة الفورمالدهيد بنسب عالية قد يكون سبباً لأمراض السرطان

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أربعة منتجات لفرد الشعر بالكيراتين، لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات فرد الشعر بالكيراتين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء أربعة منتجات على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد.

وأشارت إلى أن مخاطر هذه المادة في حال تجاوزها 0.2% وهو التركيز المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل رقم GSO 2009/ 1943، تتضمن تهيج العين واضطرابات في الجهاز التنفسي تشمل الكحة وضيق التنفس، كما أن التعرض لمادة الفورمالدهيد بنسب عالية على المدى الطويل قد يكون سبباً محتملاً لأمراض السرطان.

ويحمل المنتج الأول اسم "كيراسيستم دايموند كوكا اكستراكت" (Kerasystem Diamond Coca Extract)، المصنّع في البرازيل، وتاريخ صلاحيته 30/ 07/ 2017م، أما المنتج الثاني فهو "باستيل كيراتين" (Pasteel Keratin)، المصنّع في الصين، ورقم تشغيلته (M141L1)، وتاريخ صلاحيته 25/ 11/ 2019م. في حين أن المنتج الثالث هو "كيراتين كيور قولد اند هوني برازيليان كيراتين تريتمينت" (keratin cure gold and honey Brazilian keratin treatment) المصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية، ورقم تشغيلته (BC7888)، وتاريخ صلاحيته 01/ 06/ 2018م. ويحمل المنتج الرابع اسم "اكاي بروفيشينل سموثينق سوليوشن برازيليان بلو اوت" (Acai professional smoothing solution brazilian blowout)، ومصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية ورقم تشغيلته (92514K). ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذه المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وأنه على منافذ البيع ومراكز التوزيع وصالونات التجميل النسائية إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها. وخاطبت الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها إلى المملكة.