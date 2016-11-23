افتتاح مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- دشن معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج امس الثلاثاء مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية» الذي ينظمه معهد الإدارة العامة وترعاه الرياض اعلاميا بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد بالرياض.

واكد وزير الخدمة المدنية في كلمتة أن مؤتمر " التنمية الادارية في ظل التحديات الاقتصادية " الذي أقيم برعاية ملكية كريمة هو امتداد لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع في مقدمة اهتماماتها بناء الانسان السعودي وفق خطط واهداف علمية، مواكباً لبرنامج التحول ٢٠٢٠ ومسانداً لرؤية التحول الوطني ٢٠٣٠ والتي تهدف الى بناء اقتصاد متنوع الموارد.

وقال خالد العرج ان حكومتنا الرشيدة أولت الانسان اهتماماً كبيراً للاستفادة من الامكانات المتوفرة لديه بما يحقق رؤية التحول الوطني لرفع كفاءة الاداء وحوكمته بشفافية وعدالة لترسيخ القيم والمبادئ بما يسهم في بناء الوطن ويعود بالنفع والرفاهية على المواطن، واوضح وزير الخدمة المدنية أنه امتداداً للرؤية الوطنية المتفردة تأتي رعاية خادم الحرمين لهذا المؤتمر لدعم نجاح الرؤية اسهاماً في ايجاد تنمية ادارية واقتصادية مستدامة تتوافق مع التطلعات الوطنية لتحقيق وانجاز الخطط الاستراتيجية بفاعلية من خلال الاستغلال الامثل للموارد المالية والبشرية، وفي ختام كلمته رفع العرج اسمى ايات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته لهذا المؤتمر مؤكداً ان هذا الدعم يعد تشريفاً وتشجيعاً للمعهد وللبحث العلمي لبناء اجيال قادرة على رسم سبل نجاح عصرية.

القحطاني : الرؤية بوابة المملكة لمصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وإدارياً وحضارياً

من جانبه أعرب معالي مدير عام معهد الإدارة العامة د.مشبب بن عايض القحطاني عن سروره برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذا المؤتمر الذي ينظمه معهد الادارة ويدعم التنمية الادارية والتنمية الشاملة بشكل عام، وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على واقع التنمية الإدارية في المملكة ويواكب الرؤية التي أطلقتها المملكة كبوابة عبور لمستقبل اكثر ازدهاراً ينقل المملكة لمصاف الدول المتقدمة اداريا واقتصادياً وحضارياً، وأكد أن المؤتمر يعزز استغلال الموارد الاقتصادية والبشرية الاستغلال الامثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تواكب التطلعات وتلبي الاحتياجات، وتمنى د. القحطاني ان يكون لنتائج وتوصيات المؤتمر انعكاس ايجابي على واقع التنمية الادارية والاقتصادية.

كما أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. بسام البسام ان المؤتمر جاء في وقت مهم يتطلب تبني طرق وأساليب ادارية حديثة تتميز بالكفاءة والفاعلية وتسهم في تحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠، واعتبر د. البسام مؤتمر "التنمية الادارية في ظل التحديات الاقتصادية" نقلة حضارية تعزز التنمية الشاملة في المجالات البشرية والادارية والاقتصادية حيث أقر المؤتمر محاور علمية تخدم الرؤية وتحقق اهدافها واستقطب نخبة من الخبراء الاجانب في هذا المجال للاستفادة من تجاربهم العملية في الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدول المتقدمة اقتصاديا واداريا كالولايات المتحدة الاميركية وكندا ونيوزيلندا وماليزيا. أعقب ذلك عرض مرئي لفيلم تضمن رسالة واهداف المؤتمر وتطلعاته الى اقتصاد وادارة اكثر نماء وعطاء تتواكب ورؤى القيادة السياسية في النهوض بالمجتمع.

وفي الختام كرم معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي مدير معهد الادارة جريدة الرياض كراع اعلامي للمؤتمر حيث تسلم الزميل سالم الغامدي مدير التحرير للشؤون السياسية درعا تكريما بهذه المناسبة.

مدير التحرير سالم الغامدي يتسلم تكريم «الرياض»

العرج اثناء افتتاح مؤتمر التنمية الإدارية ( تصوير - عمار الملحم )

د. مشبب القحطاني يلقي كلمته