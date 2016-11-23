وزير التعليم يكرّم 34 فائزاً وفائزة بمسابقة معالم سعودية إلكترونية

يكرّم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مساء اليوم 34 فائزاً وفائزة من أصل 1627 مشاركاً ومشاركة في مسابقة معالم سعودية التي تعتمد على البناء والتصميم عن طريق إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية وذلك خلال الحفل الذي سيقام بمدينة الرياض.

وثمّن وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي لوزير التعليم رعايته للحفل وتكريم ابنائه وبناته من المبدعين والمبدعات وقال الحارثي ان المسابقة شهدت اقبالاً كبيراً اثناء الصيف الماضي وفاق التوقعات حيث تجاوز عدد زوار الموقع اكثر من 900 ألف من المهتمين من الطلاب و الطالبات والمهتمين بمسابقة معالم سعودية.

وقال الحارثي إن المتسابقين ولله الحمد استطاعوا من خلال مشاركاتهم بناء معالم المملكة الحالية والمستقبلية بطريقة إلكترونية وفق أربعة محاور رئيسية وهي المعالم التاريخية والمعالم الحديثة والمعالم المستقبلية (رؤية المملكة 2030). إضافة الى معالم الحج والعمرة وأضاف الحارثي سيشهد الحفل عرضاً أمام الحضور لتطلعات أبناء وبنات المملكة للمستقبل وذلك من خلال ما صمموه من معالم.

وقال الحارثي: ان المسابقة تهدف الى ترسيخ مفهوم المواطنة والهوية السعودية والإسلامية. كما تهدف الى توجيه الطاقات الإبداعية لدى أبنائنا وبناتنا لتعزيز الوعي بالماضي والمساهمة في المستقبل، وتحفيز الطلاب والطالبات على التعلّم عن طريق الترفيه. وأضاف الحارثي ان المسابقة تسعى الى تنمية المواهب وتحفيزها في المجالات الهادفة.

وقال الحارثي إن المسابقة تعدّ من البرامج التربوية الصيفية التي هدفت لتوظيف تقنية المعلومات كأداة للتعلم بالترفيه، وذلك استثماراً للإجارة الصيفية. وأضاف أن استخدام ألعاب التصميم والبناء لتصميم معالم المملكة، قد تطلبت القراءة عن المعالم بشكل دقيق من أجل تصميم وبناء المعالم الخاصة بالمملكة وفقاً للمحور الذي يشارك فيه المتسابق او المتسابقة، مؤكداً أن ذلك ساعد الطلاب في قراءة مزيد من التفاصيل عن تاريخ وثقافة المملكة ومعالمها التاريخية والحديثة وما تتطلع إليه مستقبلاً ضمن رؤية ٢٠٣٠.