أمير المدينة يرعى انطلاقة مؤتمر استخدام الشبكات بالجامعة الإسلامية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة - مساء الثلاثاء - انطلاقة أعمال المؤتمر الأول لضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام بالجامعة الإسلامية والذي تنظمه جائزة نايف بن عبدالعزيز ال سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.

وأكد وزير الشؤون الدينية الباكستانية سردار محمد يوسف في كلمته أن المملكة سباقة لقضايا الأمة لا تتوانى يوما عن خدمة الإسلام دون النظر للون أوجنس، شاجبا ومستنكرا استهداف قبلة المسلمين مكة المكرمة من قبل الميليشيات الحوثية المفسدة، مشددا على أن حكومة باكستان تعتبر أمن بلاد الحرمين الشريفين خطا أحمر ، وأن بلاد الحرمين ستظل آمنة مطمئنة، لافتا في سياق حديثه إلى أنه سيكون للمؤتمر دور كبير في الوقاية وإنارة الطريق لمن يتعامل مع الشبكات الاجتماعية.

عقب ذلك ألقى مدير الجامعة الإسلامية د. حاتم المرزوقي كلمة أشار فيها إلى الدور المؤثر لوسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى الإفادة من الإعلام الجديد في نشر الوسطية والانتماء الديني والوطني.

وفي ختام الحفل ألقى أمين عام جائزة الأمير نايف العالمية د. ساعد العرابي الحارثي كلمة نوه فيها بدور المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب فكرياً وأمنياً حتى أصبحت تجربة عالمية رائدة ، لافتا إلى أن رموز الشر من الإرهابيين أدركوا أن خططهم القديمة لم تعد تجدي وأن سوءاتهم تكشفت خلعوا ثوبهم التقليدي ولبسوا زيا جديدا أخفوا به معالمهم القديمة وتقنعوا بأقنعة موائمة للعصر واستخدموا وسائل تناسب المرحلة الحضارية المعاصرة فانتقلوا لشبكات الإنترنت ووسائل التواصل ظنا منهم أنهم سيبثون سمومهم دون وعي أو رقيب ، وهذا ما يدعو لإقامة هذا المؤتمر وغيره لوضع ضوابط تحد من المخاطر المختلفة للشبكات.

جانب من الحضور