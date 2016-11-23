تكريم رائدات التعليم الإلكتروني.. اليوم

تحت رعاية سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، تنظم وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الحفل الختامي لفعاليات برنامج "رائدات التعلم الإلكتروني"، مساء اليوم (الأربعاء) في قاعة الخزامى للاحتفالات بمدينة الرياض. وأوضح مدير المركز الوطني د. عبدالله المقرن، أن البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى المعلمات وعضوات هيئة التدريس والمحاضِرات والمعيدات في الجامعات، إضافة إلى الموظفات العاملات في مجال التعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم في مؤسسات التعليم. فيما ذكرت مديرة البرنامج منال الدهش، أن برنامج الرائدات، الذي استهدف في إصداره الأول عضوات هيئة التدريس في الجامعات السعودية، جرى تقديمه في مسارين تخصصين هما "المسار القيادي"، و"مسار التدريس"، وانطلق عبر أربع مراحل أساسية استغرقت عاماً كاملاً.