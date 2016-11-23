‏‫أمير الشرقية يرحب بزيارة خادم الحرمين للمنطقة

رحب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمنطقة الشرقية، لتفقد أحوال أبنائه وبناته المواطنين، وافتتاح عدد من المشروعات.

وقال سموه: "يشرفني نيابة عن إخواني وأخواتي أهالي المنطقة الشرقية أن نرحب بسيدي خادم الحرمين الشريفين بزيارته الميمونة إلى منطقة الخير إحدى المناطق التي تحظى كبقية مناطق المملكة بالرعاية والاهتمام من لدنه -حفظه الله-، وليس مستغرباً عليه أن يقوم بهذه الزيارة، فهذه هي عادة ملوك المملكة العربية السعودية السابقين -يرحمهم الله-، فهم يقومون بزيارات لأرجاء البلاد، يتفقدون من خلالها أحوال أبنائهم وبناتهم ويرعون شؤونهم ويحرصون على الوقوف عن كثب على كل أمورهم في كل صغيرة وكبيرة، فخادم الحرمين الشريفين ليس بعيدا عنا حتى لو لم يكن بيننا، فهو يتابع وباستمرار كل ما يدور في كل مناطق المملكة وهذا ما سار عليه إخوانه البررة ومؤسس هذه البلاد يرحمه الله".

وأضاف: "إن المشاريع التي سيقوم -حفظه الله- بوضع حجر أساسها أو افتتاحها أو رعايتها، كلها مشاريع خير وبركة وذات مردود هائل للاقتصاد الوطني والخدمي، وفي كل مراحل الحياة فهي تختلف من مشاريع إسكان إلى مشاريع بنية تحتية إلى مشاريع منشئية إلى مشاريع بتروكيماوية إلى مشاريع طاقة فبالتالي هي مشاريع خير وبركة وهي رد شافي وكافي ووافي لكل من يشكك في أي شكل من الأشكال عن دعم الدولة لجهود التنمية في كافة مناطق في المملكة".

الأمير سعود بن نايف