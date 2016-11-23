فيصل بن بندر يستقبل اليامي ويبرز جهود المملكة في نصرة القضايا العادلة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية د. هادي بن علي اليامي.

وأبرز سموه خلال اللقاء جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم قضايا حقوق الإنسان على مختلف المستويات، إضافة إلى ما تقدمه المملكة من جهود لنصرة القضايا العادلة.

وتناول سموه التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورها الأساسي وتنعكس بشكل إيجابي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتمنى سموه للجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة د. هادي اليامي التوفيق.

وقدم اليامي من جهته الشكر لسمو أمير منطقة الرياض لإتاحة الفرصة للقاء سموه وإطلاعه على مدى تعاون الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في المملكة لتمكين اللجنة من عملها من خلال تسهيل الزيارات وتقديم المعلومات بكل شفافية وأمانة لنقل الصورة الحقيقية التي تحظى بها حقوق الإنسان في المملكة.