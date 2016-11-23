المملكة وقيرغيزستان يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات الثقافية

وُقعت امس، مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة بجمهورية قيرغيزستان، بحضور وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة القيرغيزي توقولباي قازاقوف.

وجرى توقيع المذكرة خلال استقبال وزير الثقافة والإعلام، لوزير الثقافة والإعلام والسياحة في جمهورية قيرغيزستان، بمكتبه امس، حيث رحب د. عادل الطريفي، بالوزير القيرغيزي ووفد الجمهورية الذي يقيم فعاليات أيامه الثقافية بالمملكة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين، انطلاقا من قناعتيهما بأن المحور الثقافي يسهم في تقارب الشعبين وتعميق علاقات الصداقة والتقدم، وإدراكا منهما لأهمية المضي قدما في نشر القيم الثقافية في المملكة العربية السعودية وجمهورية قيرغيزستان، وانطلاقا من حرص الطرفين وسعيهما المشترك لاستمرار توسيع التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون، والقوانين والتنظيمات في كل بلد.

وتشمل مذكرة التفاهم على العديد من المجالات في إطار تطوير سبل التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان.

.. وخلال توقيعهما الاتفاقية