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خادم الحرمين بحث مع رئيس بنين تطورات الأحداث

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خادم الحرمين بحث مع رئيس بنين تطورات الأحداث خادم الحرمين بحث مع رئيس بنين تطورات الأحداث

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس باتريس أتاناز غيوم تالون رئيس جمهورية بنين.

وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، واستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان خادم الحرمين استقبل رئيس بنين. كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

وأقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريماً لفخامته، والوفد المرافق له.

إلى ذلك أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن خادم الحرمين سيفتتح الأسبوع المقبل، مدينة رأس الخير التي تحتوي على مجمعات صناعية عملاقة تنتج الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى مصفاة للألومينا ومصهر للألمونيوم وذلك ضمن اهتمام الدولة بقطاع التعدين باعتباره مصدرا مهما من مصادر الدخل.

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