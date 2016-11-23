ولي العهد يرعى المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني27 فبراير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، يومي 27 و 28 فبراير 2017م، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

ويجمع المؤتمر أكثر من ألف من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين، ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطلاب ومختلف فئات المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي للتطوير الإستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني الدكتور عباد بن محمد العباد أن المؤتمر يهدف إلى تقديم الأدوات الاستراتيجية اللازمة لأصحاب المصلحة لحماية البيانات الحساسة للبنية التحتية والحيوية في المملكة، إضافة إلى منحهم فرصة للقاء كبار موفري الحلول في العالم.

وقال: إن التهديدات الإلكترونية في تطور مستمرٍ، ونحن بحاجة لحلول عملية لاحتواء هذه التهديدات، وإلى المعرفة الضرورية لنشر الحلول ومشاركتها بفعالية.

وأضاف الدكتور العباد أن المؤتمر سيتناول التحديات الأمنية الإلكترونية التي تؤثر على المملكة والمنطقة في المستقبل القريب، مسلطاً الضوء على الحلول والفرص المتاحة في قطاع الأمن الإلكتروني، وسبل تعزيز التواصل والتعاون وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية ومزودي الخدمة من مختلف حلول وخدمات أمن المعلومات.

من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة (نسيبا) نيكولاس واتسون: يعد مؤتمر الأمن الإلكتروني الدولي فصلاً جديداً من جهود شركة نسيبا المستمرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الرائدة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني والابتكار التكنولوجي".

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للحصول على دعم ورعاية مؤسسات وطنية رائدة، من أجل مساندة جهود المملكة في محاربة التهديدات الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الوطنية والدولية التي توفر حلول وخدمات ومنتجات وتدريب واستشارات في مجال الأمن الإلكتروني.