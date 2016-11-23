بالفيديو: آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها في "بنزينة" !!

أجبرت ظروف تصوير فيلم "يا تهدي يا تعدي" بطلته النجمة آيتن عامر، على الاحتفال بعيد ميلادها مساء أمس بمحطة للتزود بالوقود، بعدما أصر زوجها مدير التصوير عز العرب، على إعداد مفاجأة لها والاحتفال معها بعيد ميلادها بموقع التصوير برفقة صديقاتها المقربات وفريق نجوم الفيلم.

آيتن شاركت جمهورها عبر موقع إنستقرام تفاصيل المفاجأة، فنشرت بداية مقطع فيديو لها بصحبة صديقاتها وهن يحتفلن بعيد ميلادها بالغناء، وأوضحت أن زوجها هو من تولى تصوير المقطع،وعلقت قائلة: صحابي الحلوين طبوا عليا فى التصوير و غنولى كل سنة و احنا سوا .

ثم نشرت صورة لها وسط بالونات عيد الميلاد وهذه المرة بصحبة زوجها فقط، وعلقت عليها قائلة: ربنا يخليك ليا . بحبك قد الدنيا شكرًا على المفاجأة الحلوة اوى ثم طرحت بالصورة الثالثة سؤالاً ساخراً لجمهورها بتقنية سناب شات قالت فيه: ليه ها ليه ؟؟؟!!ليه ها ؟! ليه ؟؟ ليه أقضي عيد ميلادي في بنزينة بالشيخ زايد ..أنا في قمة السعادة!!

آيتن عامر بقمة السعادة



ايتن تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها في محطة للتزود بالوقود

