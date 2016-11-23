بالصور: نجاة مي سليم من الموت في حادث سيارة

كشفت مديرة أعمال الفنانة مي سليم عن تعرضها لحادث سيارة مساء أمس أثناء توجهها لمدينة الإسكندرية لإحياء حفل الزفاف، مؤكدة أن عجلة القيادة اختلت بيد سائقها، وانقلبت السيارة أكثر من مرة، ولكن لم تتعرض هي ومرافقيها لأي اذي.

البيان الرسمي الصادر عن مديرة أعمال مي قال: "تعرضت الفنانة مي سليم مساء الامس الى حادث على طريق مصر_الاسكندرية_الصحراوي، حيث انقلبت سيارتها اكثر من مرة على الطريق وهي في طريقها الى الاسكندرية لاحياء احد الافراح هناك وكان معها مساعدتها والسائق الخاص بها ونحمد الله انهم جميعا بخير وهي في منزلها الان للراحة من الحادث، وتشكر جمهورها على الاطمئنان عليها".

يذكر أن طريق مصر الاسكندرية شهد بالأمس حادثاً مأساوياً إثر تصادم تسع سيارات مرة واحدة، كما شهد طريق المحور صباح أمس حادثا مماثلا للممثلة حنان مطاوع تسبب بتدمير سيارتها كلياً.