أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: نجاة مي سليم من الموت في حادث سيارة

Google+ Print

الثلاثاء 22-11-2016 21:53

كشفت مديرة أعمال الفنانة مي سليم عن تعرضها لحادث سيارة مساء أمس أثناء توجهها لمدينة الإسكندرية لإحياء حفل الزفاف، مؤكدة أن عجلة القيادة اختلت بيد سائقها، وانقلبت السيارة أكثر من مرة، ولكن لم تتعرض هي ومرافقيها لأي اذي.

البيان الرسمي الصادر عن مديرة أعمال مي قال: "تعرضت الفنانة مي سليم مساء الامس الى حادث على طريق _الاسكندرية_الصحراوي، حيث انقلبت سيارتها اكثر من مرة على الطريق وهي في طريقها الى الاسكندرية لاحياء احد الافراح هناك وكان معها مساعدتها والسائق الخاص بها ونحمد الله انهم جميعا بخير وهي في منزلها الان للراحة من الحادث، وتشكر جمهورها على الاطمئنان عليها".

يذكر أن طريق مصر الاسكندرية شهد بالأمس حادثاً مأساوياً إثر تصادم تسع سيارات مرة واحدة، كما شهد طريق المحور صباح أمس حادثا مماثلا للممثلة حنان مطاوع تسبب بتدمير سيارتها كلياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم