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رسالة إعتذار بخط اليد من جيجي حديد الى ميلانيا ترامب

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الأربعاء 23-11-2016 00:28

قدمت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد Gigi Hadid إعتذارها، بعد تعرّضها لسيل من الإنتقادات إثر تقليدها ميلانيا ترامب Melania Trump زوجة الرئيس دونالد Donald Trump خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكيّة AMAs 2016.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نشرت جيجي رسالة اعتذار مكتوبة بخطّ اليد جاء فيها: "كان لي الشرف بأن أقدّم الحفل يوم الأحد وأن أعمل مع كتّاب مهمين، ولقد غيّرت أو حذفت في النصّ أي شيء شعرت أنه مبالغ به".

وأضافت: "أعتقد أنّ ميلانيا تتفهّم عمل برامج الترفيه وأعتذر من أي شخصٍ أهنته ولا أتمنّى سوى الأفضل لوطننا".

يشار الى أن حديد قالت في بداية حفل الـ AMAs، إنها ستعبر عن انطباعها حول ميلانيا، وبعد لحظة صمت، شرعت في تغيير ملامح وجهها ولهجة صوتها قائلة بصوت متكلف: "إنني أحب زوجي باراك أوباما"، في استهزاء واضح بسيدة البيت الأبيض القادمة، التي اقتبست في خطاب سابق لها، كلمات السيدة الأولى ميشيل أوباما.

 

جيجي حديد تنتقد السيدة الأمريكية الأولى.. وهجوم حاد عليها


 


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