كانيي ويست "محاط بالمجانين".. ويقصد المركز الطبي "مكبّل اليدين"!

بسبب حركاته الغريية التي دفعت بجمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية، نقل النجم العالمي كانيي ويست Kanye West إلى مركز Ronald Reagan UCLA الطبي بجامعة كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس، للخضوع لتقييم نفسي، لا سيما بعد تصرفه بعصبية في بيت مدربه Harley Pasternak.

وأفاد موقع TMZ أن الشرطة استجابت لبلاغٍ في الـ21 من نوفمبر/تشرين الثاني، طلب المتصل فيه التحقق من حالة كانيي ويست.

وقالت بعض المصادر إن ويست رفض في البداية الذهاب إلى المستشفى، لكن تم إقناعه من قبل مدير أعماله، مشيرة الى انه نُقل إلى المركز الطبي مكبلاً وهذا "إجراء طبيعي".

وقال أحد المقربين من المغني لموقع Page Six إنه كان يعاني من انهيارٍ عصبي. وأضاف المصدر عن حالة ويست: "كانيي محاطٌ بكل هؤلاء المجانين، ولكنه لا يستمع إلى أحد ولا أحد يستطيع كبح جماحه.. كانيي يخرج عن السيطرة أكثر فأكثر، ويعتبر كل شيء مجنون يقوم بفعله نوعاً من الفن، حتى إلغاء جولاته. وهو يصبح غير متوقع أكثر فأكثر، فغالباً ما يظل مستيقظاً لفتراتٍ طويلة، ويعمل أحياناً لمدة 48 ساعة متواصلة، ويتصل بفريقه في الثالثة صباحاً".

ومن جهتها، علقت كريس جينر Kris Jenner، والدة زوجته كيم كرداشيان Kim kardashian، على حالة ويست قائلة إنَّه كان منهكاً بعد هذه الجولة الفنية المرهقة.





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