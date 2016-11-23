منصور بن زايد وسلال يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعبدالمالك سلال رئيس الوزراء الجزائري مساء أمس، في الجزائر، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في مختلف المجالات.

فقد شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي بالدولة والبنك المركزي الجزائري وقعها من الجانب الإماراتي معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

كما شهد الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، حيث وقع الاتفاقية عن الإمارات محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ومن الجانب الجزائري وقعها محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتأسيس شركة مشتركة لتصنيع وصيانة المركبات ذات العلامة التجارية «مرسيدس بنز» وقعها عن الإمارات محمد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة أبار.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين شركة مزارع العين وشركة اقروديف الجزائرية وقعها من الجانب الإماراتي محمد السويدي مدير صندوق أبوظبي للتنمية وجميلة اخناش مديرة شركة اقروديف.

وتم توقيع اتفاقية بين شركة سيبسا وشركة سوناتراك وقعها بيدرو ميرو الرئيس التنفيذي لسيبا وأمين مزوزي الرئيس التنفيذي لشركة سنواتراك، إضافة إلى اتفاقية في مجالات قطاع الطاقة في الجزائر بين شركة سيبا وشركة سوناتراك.

مصنع ميلامين

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع الميلامين بين شركة بورياليس وشركة سوناتراك وقعها مارك غاريت الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس وأمين مزوزي الرئيس التنفيذي لشركة سوناتراك.

وعقب توقيع اتفاقيات لشركة سيبسا وشركة بورياليس قال معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة العضو المنتدب في شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» «بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، تقوم الشركة بدور أساسي في الدفع قدماً بالاتفاقيات التي تبرمها شركتا «سيبسا» و«بورياليس» لضمان نجاح هذه الاتفاقيات، وذلك من خلال عضويتها في شركات مختلفة ودرايتها العميقة بالمبادرات الحكومية المشتركة وكيفية الاستفادة منها على أكمل وجه.

حيث تقوم استراتيجية «آيبيك» على توظيف خبراتها وشبكتها الدولية الواسعة لتعزيز القيمة المضافة في استثماراتها المختلفة في كل مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية».

وأعرب معاليه عن الشكر لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدورها الفعال في جعل هذه الشراكات ممكنة ومثمرة لجميع الأطراف، ونحن نتطلع إلى المستقبل القريب الذي سيحمل معه مزيداً من التعاون والإخاء بين البلدين.

محمية طبيعية

كما شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعبدالمالك سلال اتفاقية وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر لإنشاء محمية طبيعية وقعها من الجانب الإماراتي سلطان علوان وكيل وزارة مساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والمناجم بالجزائر وقعها عن الجانب الإماراتي معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة.

كما شهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات ومنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية وقعها محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومن الجانب الجزائري وقعها علي حداد نيابة عن المنتدى.

وقال محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن توقيع المذكرة يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي تهدف إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين الجهتين وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بينهما.

وأضاف الرميثي أن المذكرة ستساهم في استمرار ونمو تلك العلاقات وتعزز الروابط بين أصحاب الأعمال وبين المنظمات والشركات التجارية في البلدين بما يعود بالفائدة للطرفين ويساهم في تحقيق أهدافهما المشتركة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي للتنمية ومستشفى النعامة بالجزائر وقع المذكرة عن جانب الإمارات محمد السويدي مدير عام الصندوق.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد التقى مساء أمس في الجزائر وفد غرفة التجارة والصناعة وعدداً من رجال الأعمال وممثلين من القطاعين العام والخاص لإمارة أبوظبي، حيث تبادل سموه مع الحضور المواضيع ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار.

مؤكداً سموه أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال والتجارة في تمتين روابط التعاون بين دولة الإمارات والجزائر في مختلف القطاعات وتوظيف المزيد من الاستثمارات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية التي تخدم الاقتصاد في البلدين الشقيقين.