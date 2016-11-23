بوتفليقة ومنصور بن زايد يبحثان تطوير العلاقات

استقبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مساء أمس بمقر إقامته بالجزائر العاصمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والوفد المرافق لسموه، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر في مختلف المجالات وخاصة في مجال القطاعات التنموية والتجارية والاقتصادية تحقيقاً للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض وجهات النظر حول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتمنيات سموه للجزائر قيادة وشعباً كل تقدم وازدهار.

كما نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تمنيات طيبة

من جانبه حمل الرئيس الجزائري خلال اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نقل تحياته وتمنياته الطيبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

كما حمله نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر اللقاء عبد المالك سلال الوزير الأول في الجزائر وعبدالسلام أبو شوارب وزير الصناعة والمناجم رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه ونور الدين بوطرفة وزير الطاقة والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لسموه، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

مباحثات

إلى ذلك عقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جلسة مباحثات رسمية مع عبد المالك سلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية وذلك بمقر إقامة الدولة بزرلدة في الجزائر العاصمة.

واستعرضت المباحثات مسيرة العلاقات الأخوية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر، وأكد الجانبان رغبتهما في تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكدا دعمهما للمشاريع الاستثمارية وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها من المجالات.

كما تناولت المباحثات مجمل التطورات الراهنة على الساحة العربية والدولية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى الجزائر في إطار تعزير أواصر الأخوة والتعاون المثمر في كافة المجالات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

زيارة مقبرة الشهداء

إلى ذلك قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مساء أمس بزيارة مقبرة العالية الخاصة بشهداء ثورة الجزائر يرافقه عبد المالك سلال الوزير الأول في الجزائر.

ووضع سموه إكليلاً من الزهور بمربع الشهداء وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء ورؤساء الجزائر السابقين.

وكان سموه قد وصل أمس إلى جمهورية الجزائر الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي عبد المالك سلال الوزير الأول حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.

كما كان في الاستقبال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وعبدالسلام أبو شوارب وزير الصناعة والمناجم رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه ومحمد يرقي مدير عام الدول العربية لشؤون الخارجية بالإنابة وصالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وفارس بن خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود.

وفارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية ومحمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وأحمد الميل الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية إضافة إلى وفد اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لإمارة أبوظبي.

مغادرة

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والوفد المرافق قد غادروا الجزائر مساء أمس حيث كان في وداع سموه بمطار هواري بومدين، عبد المالك سلال الوزير الأول وعبدالسلام أبو شوارب وزير الصناعة والمناجم رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه.

جولة في مصنع مرسيدس

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مصنع «مرسيدس بنز» بولاية تيارت الجزائرية، حيث كان في استقباله الفريـق أحمد قايد صـالح نائب وزيـر الدفـاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وعدد من المسؤولين بالمصنع.

وقام سموه بجولة في المصنع شملت أقسام التصنيع والإنتاج واستمع لشرح من القائمين على المصنع حول مراحل إنتاج السيارات والطاقة الاستيعابية للمصنع وأنواع السيارات التي ينتجها المصنع.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بدور القائمين على المصنع مما كان له الأثر في مستوى إنتاجية المصنع الكبيرة والجودة العالية للمنتجات التي يتم تصنيعها والتي تعكس جودة المنتجات الجزائرية.