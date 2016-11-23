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محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع سيشل

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ داني فور رئيس جمهورية سيشل الذي يزور البلاد حاليا.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تربطها علاقات متميزة ومتطورة وبناءة مع جمهورية سيشل في العديد من المجالات وأنها حريصة على تعزيزها والدفع بها إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ورحب سموه برئيس سيشل والوفد المرافق له وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

إمكانيات

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستفادة من المقومات والإمكانيات المتعددة في كلا البلدين تمهيداً لإقامة الشراكات الفاعلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والسياحية وبما يعود على البلدين بالمنفعة المتبادلة.

من جانبه أعرب داني فور عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع على تجاربها التنموية وتقدمها في كافة المجالات، مشيراً إلى رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات واستثمارها في خدمة مصالح البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسالم راشد النيادي مدير المكاتب الخارجية بديوان ولي عهد أبوظبي وأحمد النيادي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية سيشل.

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