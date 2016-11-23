محمد بن راشد يكرم أوائل الإمارات الاثنين المقبل في أبوظبي

يكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الاثنين المقبل 45 شخصية إماراتية وجهة رائدة ومتميزة في محور القراءة ضمن الدورة الثالثة من مبادرة أوائل الإمارات والاحتفاء بجميع الإنجازات التي تحققت خلال عام القراءة على مختلف الصعد، وذلك في حفل وطني كبير يقام في أبوظبي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 45 لقيام اتحاد دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وجه أخيرا بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في دعم القراءة خلال عام القراءة، حيث تم اعتماد المكرمين بميداليات وجوائز أوائل الإمارات بعد تقييم شمل جميع المرشحين.

جدير بالذكر أن حفل أوائل الإمارات شهد خلال العامين الماضيين تكريم عدد من الشخصيات من الأوائل المنجزين والمخترعين وأصحاب الابتكارات والمبادرات، وتم تخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر موسوعة سنوية خاصة بهم.